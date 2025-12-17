Esportes O POVO ao vivo: Ceará e Fortaleza de olho no mercado da bola

O Esportes do POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

A edição desta quarta-feira, 17, do programa Esportes O POVO, traz as últimas informações sobre as movimentações de Ceará e Fortaleza no mercado da bola. As equipes buscam formar o elenco para disputar a Série B 2026.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.