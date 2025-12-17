Corinthians e Vasco empatam no primeiro jogo das finais Copa do Brasil

O primeiro jogo das finais ficou no 0 a 0 / Crédito: Rodrigo Coca/Agência Corinthians

A igualdade imperou no placar da Neo Química Arena e Corinthians e Vasco ficaram somente no 0 a 0. A equipe carioca teve mais volume, mas não foi capaz de vencer a forte dupla de zaga alvinegra em partida que aconteceu na noite desta quarta-feira, 17, no primeiro jogo das finais da Copa do Brasil. Em um jogo disputado, o time carioca teve maior número de chances pelo melhor nível técnico, mas não conseguiu convertê-las em gol. Os paulistas, por sua vez, compensaram o volume rival com muita força física e perigo nas bolas paradas.

Corinthians 0x0 Vasco: o jogo O jogo começou parelho e estudado, com nenhuma das equipes tendo chances claras de início. Os donos da casa pressionavam forte e a dupla José Martínez e Raniele diminuia muito os espaços de ação do Vasco. Foi somente aos oito minutos que Thiago Mendes conseguiu a primeira finalização da partida. O Corinthians respondeu quatro minutos depois, em uma falha de Cuesta. Memphis tomou a bola do zagueiro colombiano, que acionou Yuri Alberto. O camisa nove preferiu assistir Breno Bidon, que chutou à esquerda da meta de Léo Jardim. Aos 18 minutos, o Vasco conseguiu achar Rayan após boa troca de passes e a jovem estrela até marcou seu gol, mas por estar levemente a frente do defensor adversário, acabou vendo o tento ser anulado por impedimento. No minuto seguinte, Puma Rodríguez quase abriu i placar de cabeça.

O Timão tentou reagir, mas tinha muita dificuldade de jogar devido à composição pesada de seu meio-campo. Aos 25 minutos, a equipe paulista teve uma bola parada e em jogada ensaiada, Memphis marcou para a festa da Fiel Torcida. Contudo, o bandeirinha novamente foi "inimigo da emoção" e assinalou um impedimento.

Entre os 25 e os 40 minutos da etapa inicial, este gol anulado foi a melhor chance do Corinthians no jogo. O Cruzmaltino, com uma equipe mais técnica, conseguiu pôr a bola no chão e gerou mais chances claras, mas, por falta capricho, acabou saindo zerada do placar. A equipe do Parque São Jorge só foi voltar a ter maior posse de bola nos minutos finais do primeiro tempo e efetivamente só levou perigo em um chute de José Martínez de fora da área. No início do segundo tempo, o Corinthians começou assustando com finalização de Yuri Alberto aos quatro minutos. Buscando da maior intensidade ao meio-campo, Dorival Júnior promoveu a entrada de André Carrillo no lugar de Martínez. Na mesma janela, o técnico colocou Maycon no lugar de Breno Bidon, o que manteve o equilíbrio sem bola, mas tirou a velocidade do Timão pelo lado direito.

As melhores chances do Vasco vinham dos pés de Andrés Goméz. O camisa 11 unia técnica e força física para superar a forte marcação adversária, mas pecava no momento do último passe. Mesmo assim, a primeira oportunidade carioca no início da etapa complementar foi um chute de Barros. Com o jogo ficando morno, coube a Philippe Coutinho levar algum perigo ao gol de Hugo Souza. Após cobrança de falta no meio-campo, o camisa 10 conduziu sem oposição e chutou travado para conseguir escanteio. Na bola parada, o ex-atleta da seleção encontrou Barros na grande área, que acabou acertando a trave. O Corinthians respondeu também na bola aérea, aos 27 minutos, mas, Gustavo Henrique acertou a rede pelo lado de fora. Após os 30 minutos, o alvinegro passou a ser superior na partida por estar melhor fisicamente. Aos 35, Yuri Alberto recebeu livre dentro da área e com um "carrinho", mandou para o gol defendido por Léo Jardim, que com o pé evitou o tento rival. Após a grande defesa, foi assinalado o impedimento.

Sem fortes emoções até o final do duelo, ambas as equipes abraçaram o empate e o título será decidido no Maracanã, neste domingo, 21, às 18 horas. Ficha Técnica Corinthians (4-4-2): Hugo Souza; Matheuzinho, Gustavo Henrique, André Ramalho e Matheus Bidu; Raniele (Vitinho), José (André Carrillo) Martínez, Breno Bidon (Maycon) e Rodrigo Garro (André); Memphis (Dieguinho) e Yuri Alberto. Técnico: Dorival Júnior Vasco (4-3-3): Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan e Puma Rodríguez; Thiago Mendes, Barros e Coutinho (Matheus França); Nuno Moreira (Vegetti), Andrés Gómez e Rayan. Técnico: Fernando Diniz