Prêmio The Best Fifa: saiba onde assistir à cerimônia, informações e indicados

Raphinha, atacante do Barcelona, é o único representante brasileiro entre os 11 finalistas ao prêmio de melhor jogador do mundo de 2025 .

A Fifa irá anunciar, nesta terça-feira, dia 16 de dezembro, os vencedores da décima edição do prêmio The Best Fifa Football Awards . A premiação ocorrerá em um jantar de gala em Doha, no Catar, no Fairmont Katara Hall.

Na disputa para integrar a seleção da temporada, 11 brasileiros estão na briga. Os goleiros Alisson (Liverpool), Fábio (Fluminense), Weverton (Palmeiras) e John (Botafogo); os zagueiros Thiago Silva (Fluminense), Marquinhos (PSG) e Gabriel Magalhães (Arsenal); e os atacantes João Pedro (Chelsea), Raphinha (Barcelona) e Luiz Henrique (Botafogo).

O atacante brasileiro Alerrandro, atualmente no CSKA, da Rússia, concorre ao Puskás, por um gol anotado em 2024, quando defendia o Vitória. No feminino, Marta está disputando o prêmio que leva seu nome. A brasileira conquistou o prêmio em 2024, quando teve a primeira edição, e agora concorre mais uma vez.

Onde assistir?

O anúncio dos vencedores será transmitido, ao vivo, a partir das 14 horas (de Brasília), no FIFA.com.

Youtube: TNT Sports e ESPN

