Esportes O POVO ao vivo: Mozart é anunciado no Ceará; Carpini é apresentado no Fortaleza

O Esportes do POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO
A edição desta segunda-feira, 15, do programa Esportes O POVO, traz as principais repercussões de mercado da dupla Ceará e Fortaleza. 

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.

Logo na sequência, o Sobe a Placa entra na área, de 12 horas às 12h30min, exclusivamente no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO.

Assista ao vivo ao Esportes do POVO desta segunda-feira, 15:

