FutCast ao vivo: vexame histórico: Ceará e Fortaleza são rebaixados juntos para a Série B
No FutCast desta segunda-feira, 8, Lucas Mota, Thiago Minhoca e Rangel Diniz debatem as derrotas do Ceará e Fortaleza pela última rodada da Série A. A dupla cearense foi rebaixada para a Série B 2026.
O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.
Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 8, a partir das 9h30min:
