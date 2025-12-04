Sorteio da Copa do Mundo de 2026 define grupos nesta sexta-feira, 5; veja potes

Copa do Mundo terá 48 seleções / Crédito: Fabrice COFFRINI / AFP

O sorteio de grupos da Copa do Mundo de 2026 acontece nesta sexta-feira, 5, às 14 horas (horário de Fortaleza), em Washington, nos Estados Unidos. O Mundial acontecerá entre os dias 11 de junho e 9 de julho do próximo ano e, pela primeira vez na história, terá três países-sede: Estados Unidos, México e Canadá. A definição das chaves marca o início da preparação definitiva das seleções para a maior edição da Copa do Mundo, que contará com 48 participantes. A cerimônia reunirá nomes conhecidos do esporte e do entretenimento. Ex-zagueiro da seleção inglesa, Rio Ferdinand será o responsável por conduzir o sorteio, ao lado da apresentadora internacional Samantha Johnson e da supermodelo alemã Heidi Klum. Ídolos do esporte norte-americano também participam do evento, como Tom Brady, heptacampeão do futebol americano, Shaquille O'Neal, tetracampeão da NBA, e Wayne Gretzky, lenda canadense do hóquei no gelo.

Como será o sorteio e o novo formato da Copa? O sorteio definirá os 12 grupos do torneio, cada um composto por quatro seleções — uma de cada um dos quatro potes já divulgados pela Fifa. Assim, toda as equipes conhecerão seus adversários, com exceção daquelas que disputam as vagas restantes nas repescagens, que acontecerão em março de 2026. A ordem dos jogos também será estabelecida durante o sorteio, mas a tabela completa, com horários e locais, será divulgada apenas no sábado, 6. Segundo a Fifa, a definição final dos horários levará em conta os fusos horários envolvidos nas partidas, com o objetivo de garantir "as melhores condições possíveis para todas as equipes e fãs”, e permitir que torcedores de diferentes regiões consigam acompanhar suas seleções ao vivo. A logística, portanto, torna-se um dos principais desafios do novo formato do Mundial, que amplia para 104 o número de jogos e exige maior organizção entre três países-sede. Classificado para a Copa desde novembro, o Brasil está alocado no pote 1 e será cabeça-de-chave de um dos 12 grupos. As chaves serão identificadas de A a L, e os anfitriões já têm lugar definido: Canadá no Grupo A, México no B e Estados Unidos no D.

Repescagem europeia e intercontinental Quantos às seis vagas restantes, quatro delas serão preenchidas pela acirrada repescagem europeia, que reúne 16 seleções em jogos eliminatórios. As outras duas virão da repescagem intercontinental, que terá representantes das outras cinco confederações. As vagas europeias serão divididas em quatro caminhos, cada um com duas semifinais: Pote 1 contra Pote 4 e Pote 2 contra Pote 3. As semifinais acontecem em 26 de março, e os vencedores se enfrentam no dia 31, definindo os quatro europeus que fecharão a lista de participantes do Mundial. Já a repescagem intercontinental reunirá seis equipes de confederações diferentes em busca de duas vagas. República Democratica do Congo e Iraque sderão cabeças-de-chave devido à melhor colocação no ranking da Fifa.