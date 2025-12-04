Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Cruzeiro e Botafogo é nesta quinta-feira, 4, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Cruzeiro e Botafogo se enfrentam hoje, quinta-feira, 4 de dezembro (4/12), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 19h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.