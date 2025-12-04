Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Cruzeiro e Botafogo é nesta quinta-feira, 4, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Cruzeiro e Botafogo se enfrentam hoje, quinta-feira, 4 de dezembro (4/12), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG), às 19h30min (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na Record (canal de TV aberta), na CazéTV (canal do Youtube) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Cruzeiro x Botafogo: como chegam os times
(Com Gazeta Esportiva)
Cruzeiro x Botafogo: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Record: canal de TV aberta
- CazéTV: canal do Youtube
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Cruzeiro x Botafogo
Quinta-feira, 4 de dezembro (4/12), às 19h30min (horário de Brasília).
Onde será Cruzeiro x Botafogo
Estádio Mineirão, em Belo Horizonte (MG)
