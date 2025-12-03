São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre São Paulo e Internacional é nesta quarta-feira, 3, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
São Paulo e Internacional se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de dezembro (3/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 20 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
São Paulo x Internacional: como chegam os times
O São Paulo vem da histórica goleada por 6 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, e precisa dar uma resposta à torcida após a humilhação sofrida no Rio de Janeiro.
Mesmo com um desempenho bem aquém das expectativas, somando apenas uma vitória nos último cinco jogos, o São Paulo ainda tem chances de se classificar para a Pré-Libertadores e, por isso, precisa seguir pontuando.
Se a situação do São Paulo é ruim, a do Internacional é péssima. O time colorado será comandado por Abel Braga após a demissão de Ramón Díaz e precisa desesperadamente da vitória para tentar sair da zona de rebaixamento.
O Inter é o primeiro time do Z4 e também vem de goleada, contra o Vasco da Gama, por 5 a 1, em São Januário. (Com Gazeta Esportiva)
São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo São Paulo x Internacional
Quarta-feira, 3 de dezembro (3/12), às 20 horas (horário de Brasília).
Onde será São Paulo x Internacional
Vila Belmiro, em Santos (SP)
