São Paulo x Internacional: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

São Paulo e Internacional se enfrentam hoje, 3, pelo Brasileirão. / Crédito: Ricardo Duarte/Internacional

São Paulo e Internacional se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de dezembro (3/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos (SP), às 20 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

São Paulo x Internacional: como chegam os times O São Paulo vem da histórica goleada por 6 a 0 para o Fluminense, no Maracanã, e precisa dar uma resposta à torcida após a humilhação sofrida no Rio de Janeiro. Mesmo com um desempenho bem aquém das expectativas, somando apenas uma vitória nos último cinco jogos, o São Paulo ainda tem chances de se classificar para a Pré-Libertadores e, por isso, precisa seguir pontuando. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp