Juventude x Santos: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Santos vai enfrentar o Juventude hoje, 3, pelo Brasileirão. / Crédito: Raul Baretta/Santos FC

Juventude e Santos se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de dezembro (3/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), às 19h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Prime Video (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Juventude x Santos: como chegam os times O Juventude chega ao confronto já rebaixado no Campeonato Brasileiro. Na última rodada, o Jaconero empatou em 1 a 1 com o Bahia e viu o Santos vencer o Sport, o que selou a queda para a Série B após quatro anos na elite do torneio nacional. O time figura na vice-lanterna, com 34 pontos. Além disso, o Juventude também passa por uma série negativa na competição. A equipe gaúcha não sabe o que é vencer há três rodadas, com dois empates (contra Bahia e Cruzeiro) e uma derrota (para o São Paulo). Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

Do outro lado, o Santos segue vivíssimo na luta contra o rebaixamento e ganhou um respiro importante após a vitória de 3 a 0 sobre o Sport, na Vila Belmiro, na última rodada. O Peixe aparece na 16ª colocação, com 41 pontos - tem a mesma pontuação do Inter, que abre o Z4, mas fica atrás pelos critérios de desempate. O Alvinegro Praiano vem com moral e defende uma invencibilidade de quatro partidas no Brasileirão, com dois empates e duas vitórias. A equipe santista empatou com Mirassol e Internacional e venceu Sport e Palmeiras. O Santos, vale lembrar, não tem como eliminar totalmente as chances de rebaixamento nesta rodada. Ou seja, a definição da permanência ou não na Série A ficará para a última rodada. (Com Gazeta Esportiva)

