Fortaleza x Corinthians: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Fortaleza e Corinthians se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de dezembro (3/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Fortaleza x Corinthians: como chegam os times Ao contrário das rodadas anteriores, em que costumava entrar em campo pressionado pelos resultados dos rivais, agora o Tricolor será o primeiro a jogar, no mesmo horário do Vitória e antes de Santos, Internacional e Ceará. O Leão também tem o trunfo de ser o único mandante do quinteto, com mais de 60 mil torcedores já confirmados. Só resta fazer o dever de casa e secar depois.

Embalado pela sequência invicta de oito jogos (quatro vitórias e quatro empates), o Fortaleza tem o time titular ideal de Martín Palermo à disposição, o que indica que a escalação será repetida, com a segurança de Brenno no gol, a vitalidade de Gastón Ávila, o dinamismo de Pierre, a velocidade de Breno Lopes e o faro de gol apurado de Adam Bareiro.

As baixas são os goleiros João Ricardo e Helton Leite, o lateral-esquerdo Bruno Pacheco e o meia Lucca Prior, todos lesionados. A novidade na relação pode ser o atacante Marinho, que estava em período de transição após entorse no tornozelo esquerdo e voltou a treinar com o grupo na última segunda-feira, 1º.



Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp O Corinthians, por sua vez, encara a partida com outro espírito, apesar de ter chances de classificação para a Libertadores. O Timão já pensa nas semifinais da Copa do Brasil, diante do Cruzeiro, na próxima semana, e deve usar um time misto no Castelão para preservar alguns jogadores. Dorival Júnior não poderá contar com o lateral-direito Matheuzinho, suspenso, e nem com o volante Charles, punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD). No ataque, Memphis Depay segue em recuperação de lesão, e o clube fez mistério sobre a condição de Yuri Alberto, que saiu de campo mancando diante do Botafogo, domingo passado, 30. José Martínez retorna de suspensão. (Com Gazeta Esportiva)

