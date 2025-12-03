Flamengo x Ceará: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Evertton Araújo e Dieguinho disputam lance no jogo Ceará x Flamengo, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Gilvan de Souza/Flamengo

Flamengo e Ceará se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de dezembro (3/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Flamengo x Ceará: como chegam os times Sem vencer há três rodadas, a equipe de Porangabuçu encara o embate ante os cariocas como crucial para se garantir na Série A o quanto antes. Ciente disso, o técnico Léo Condé vai mandar a força máxima disponível para o duelo. Todavia, o comandante terá que superar três ausências relevantes: o zagueiro Willian Machado, o lateral-esquerdo Matheus Bahia e o atacante Pedro Henrique. Os dois primeiros cumprem suspensão, enquanto o ponta segue de fora após sentir desconforto na posterior da coxa esquerda diante do Mirassol. Com desfalques certos, a tendência é que o treinador escale Marllon ao lado de Marcos Victor na zaga, Rafael Ramos na lateral e Fernandinho no ataque.



Em clima quase festivo, o Fla chega para o confronto ciente de que uma vitória lhe garantirá o segundo troféu no intervalo de cinco dias. Por isso, o clube não almeja "fazer feio" frente a um Maracanã lotado. Apesar da intenção de vencer o Vovô, a equipe comandada por Filipe Luís deve ter alteraçõesentre os titular em relação ao time que enfrentou o Palmeiras na final da Libertadores. Alguns jogadores mais desgastados, seja pela decisão ou pela comemoração, podem ser poupados, até mesmo visando o Intercontinental, que começará a ser disputado já na próxima semana, no Catar. (Com Gazeta Esportiva)


