Atlético-MG x Palmeiras: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Atlético-MG e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta-feira, 3 de dezembro (3/12), em jogo válido pela 34ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), às 21h30min (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na Globo (canal de TV aberta) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Atlético-MG x Palmeiras: como chegam os times O Atlético-MG ainda precisa confirmar sua permanência na Série A. A equipe mineira ocupa o 13° lugar e tem 45 pontos, quatro a mais que o Internacional, primeiro time no Z4. Para afastar qualquer chance, precisa vencer o Verdão. O Galo não vive seu melhor momento e está há cinco jogos sem vencer, incluindo a final da Sul-Americana, perdida nos pênaltis, após empate no tempo normal contra o Lanús. A sequência do time mineiro é de três empates e duas derrotas. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp

O Palmeiras vive um jejum de seis jogos sem vencer, sendo cinco deles pelo Campeonato Brasileiro. Ao todo, são quatro derrotas e dois empates. Pelo torneio nacional, o Verdão vem de uma derrota por 3 a 2, de virada, contra o Grêmio. A sequência ruim fez a equipe de Abel Ferreira se afastar da liderança da competição e viu o Flamengo abrir cinco pontos de vantagem a duas rodadas do fim. No Brasileirão, o Palmeiras é o vice-líder, com 70 pontos. Além disso, no último sábado, o Verdão perdeu por 1 a 0 para o mesmo rival carioca e ficou com o vice-campeonato da Libertadores. (Com Gazeta Esportiva)

