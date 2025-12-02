Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Vasco e Mirassol é nesta terça-feira, 2, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vasco e Mirassol se enfrentam hoje, terça-feira, 2 de dezembro (2/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ), às 19 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Vasco x Mirassol: como chegam os times
Após uma série de cinco derrotas consecutivas, o Vasco goleou o Internacional por 5 a 1 na última rodada. O time comandado por Fernando Diniz enfim atingiu a marca de 45 pontos e aparece na 11ª colocação. Matematicamente, está na briga por uma vaga na Libertadores, se houver um G8, e não está livre da degola.
Após a boa atuação contra o Internacional, o técnico Fernando deve repetir a escalação, embora poderá contar com o retorno de Tchê Tchê e David, que cumpriram suspensão pelo terceiro amarelo.
O Mirassol, por sua vez, precisa de uma vitória ou dois empates nas duas rodadas finais para garantir vaga na fase de grupos da Libertadores de 2026. O clube do interior paulista é o quarto colocado, com 63 pontos.
O técnico Rafael Guanaes tem uma dúvida: o experiente lateral Reinaldo, devido a problemas no calcanhar. (Com Gazeta Esportiva)
Vasco x Mirassol: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- SporTV: canal de TV fechada
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Vasco x Mirassol
Terça-feira, 2 de dezembro (2/12), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Vasco x Mirassol
Estádio de São Januário, no Rio de Janeiro (RJ)
