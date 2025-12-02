Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Grêmio e Fluminense é nesta terça-feira, 2, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário

Grêmio e Fluminense se enfrentam hoje, terça-feira, 2 de dezembro (2/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.