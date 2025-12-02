Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Jogo do Brasileirão Série A entre Grêmio e Fluminense é nesta terça-feira, 2, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Iara Costa
Grêmio e Fluminense se enfrentam hoje, terça-feira, 2 de dezembro (2/12), em jogo válido pela 37ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), às 21h30min (horário de Brasília).

O confronto terá transmissão ao vivo no SporTV (canal de TV fechada) e no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Grêmio x Fluminense: como chegam os times  

Luis Zubeldía, técnico do Fluminense, não poderá contar com o atacante Canobbio, suspenso por acúmulo de cartões amarelos. O zagueiro Thiago Silva e o volante Hércules serão poupados. Assim, Freytes se junta a Ignácio na zaga e Nonato jogará no meio.

Já pelo lado do Grêmio, o técnico Mano Menezes perdeu os atacantes Amuzu e Carlos Vinícius, suspensos por acúmulo de cartões amarelos. Assim, o ataque será formado por Cristian Pavón, Willian e André Henrique. (Com Gazeta Esportiva)

Grêmio x Fluminense: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão

  • SporTV: canal de TV fechada
  • Premiere: serviço de pay-per-view

Brasileirão: dia e horário do jogo Grêmio x Fluminense

Terça-feira, 2 de dezembro (2/12), às 21h30min (horário de Brasília).

Onde será Grêmio x Fluminense

Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

