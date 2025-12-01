FutCast ao vivo: a briga de Fortaleza e Ceará pela permanência na Série A

FutCast ao vivo: a briga de Fortaleza e Ceará pela permanência na Série AO FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9h30min, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast
No FutCast desta segunda-feira, 1º, Lucas Mota, Thiago Minhoca e Rangel Diniz debatem as partidas do Ceará e Fortaleza pela Série A. Vovô empatou com o Cruzeiro no Castelão, enquanto o Leão venceu o Atlético-MG, também em casa.
O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.
Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 1º, a partir das 9h30min: