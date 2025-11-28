Esportes O POVO ao vivo: tudo de Ceará x Cruzeiro e Fortaleza x Atlético-MG

O Esportes do POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

A edição desta sexta-feira, 28, do programa Esportes O POVO, traz as principais informações dos jogos da dupla Ceará e Fortaleza, que enfrentam duelos decisivos na reta final do Brasileirão. O Vovô recebe o Cruzeiro neste sábado, 29; enquanto o Leão recebe o Atlético-MG neste domingo, 30.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.