Esportes O POVO ao vivo: tudo sobre RB Bragantino x Fortaleza; Leoas campeãs; notícias do Ceará

A edição desta quarta-feira, 26, do programa Esportes O POVO, traz as principais análises e repercussões sobre a derrota do Ceará diante do Fortaleza, no Clássico-Rainha da final do Campeonato Cearense Feminino. O programa trará ainda as últimas notícias sobre Fortaleza e Ceará na Série A do Brasileirão.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.