FutCast ao vivo: Pressão no Fortaleza e o Bahia pela frente; Ceará e a briga pelo G-10

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9h30min, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast
No FutCast desta segunda-feira, 17, Lucas Mota, Thiago Minhoca e Rangel Diniz debatem as partidas do Ceará e Fortaleza pela 31ª rodada da Série A. Vovô venceu o Fluminense no Castelão, enquanto o Leão empatou com o Santos na Vila.

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.

Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 17, a partir das 9h30min:

 

 

 

