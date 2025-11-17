Ancelotti não garante Neymar na Copa e manda recado: "Ele tem seis meses"

Após a Copa do Mundo de 2022, o camisa 10 sofreu com lesões graves e não conseguiu manter o nível que estava acostumado na carreira

Neymar voltou a ser assunto na coletiva de Carlo Ancelotti na Seleção Brasileira. Nesta segunda-feira, o treinador italiano foi perguntado mais uma vez sobre uma possível convocação do meia-atacante do Santos. Por sua vez, o técnico não garantiu o jogador de 33 anos no Mundial, mas mandou um recado para ele.

“Neymar está na lista dos jogadores que podem estar no Mundial. Faltam seis meses para a lista final, e temos que observar ele e outros. Devemos evitar erros na lista definitiva. Ele tem seis meses para jogar ainda. Ele terá tempo para mostrar suas qualidades e sua condição física”, disse Ancelotti, em entrevista coletiva.