Oscar, do São Paulo, recebe alta hospitalar após episódio de síncope vasovagal

Oscar, do São Paulo, recebe alta hospitalar após episódio de síncope vasovagalMeia seguirá uma programação de repouso pelos próximos dias. Ele estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na Capital paulista
Em nota oficial, o São Paulo informou que Oscar recebeu alta na manhã deste domingo, 16. O meio-campista estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na Capital paulista, após apresentar alterações cardiológicas em exames realizados no CT do clube.
Após uma investigação detalhada, os médicos concluíram que o jogador sofreu um episódio de síncope vasovagal. Agora, Oscar seguirá uma programação de repouso pelos próximos dias.
O que é síncope vasovagal?
A síncope vasovagal nada mais é que um desmaio ocasionado por uma reação exagerada do nervo vago, o mais longo do corpo, responsável por regular funções como frequência cardíaca e respiração.
Geralmente, desmaios causados pela síncope vasovagal têm a ver com gatilhos como estresse emocional e esforço físico.
Fora da temporada de 2025, a última partida de Oscar foi no dia 19 de julho, diante do Corinthians, quando sofreu uma fratura. O atleta disputou apenas 21 jogos desde o retorno ao clube tricolor, com dois gols e cinco assistências.
Confira a nota oficial do São Paulo na íntegra:
"O meia Oscar recebeu alta do Einstein Hospital Israelita neste domingo (16).
O jogador deu entrada no hospital na tarde de terça-feira (11), após apresentar uma intercorrência com alterações cardiológicas durante exames realizados no SuperCT.
Extensa investigação realizada no hospital confirmou que o jogador apresentou um episódio de síncope vasovagal.
Estável e clinicamente bem durante todo o período internado, o atleta seguirá agora uma programação médica de repouso pelos próximos dias."