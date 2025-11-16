Oscar, do São Paulo, recebe alta hospitalar após episódio de síncope vasovagal

Oscar, meio-campista do São Paulo, durante jogo contra o Flamengo / Crédito: Rubens Chiri/Saopaulofc.net

Em nota oficial, o São Paulo informou que Oscar recebeu alta na manhã deste domingo, 16. O meio-campista estava internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na Capital paulista, após apresentar alterações cardiológicas em exames realizados no CT do clube. Após uma investigação detalhada, os médicos concluíram que o jogador sofreu um episódio de síncope vasovagal. Agora, Oscar seguirá uma programação de repouso pelos próximos dias.

O que é síncope vasovagal? A síncope vasovagal nada mais é que um desmaio ocasionado por uma reação exagerada do nervo vago, o mais longo do corpo, responsável por regular funções como frequência cardíaca e respiração. Geralmente, desmaios causados pela síncope vasovagal têm a ver com gatilhos como estresse emocional e esforço físico. Fora da temporada de 2025, a última partida de Oscar foi no dia 19 de julho, diante do Corinthians, quando sofreu uma fratura. O atleta disputou apenas 21 jogos desde o retorno ao clube tricolor, com dois gols e cinco assistências. Confira a nota oficial do São Paulo na íntegra: "O meia Oscar recebeu alta do Einstein Hospital Israelita neste domingo (16).