FutCast ao vivo: Ceará encaminha permanência e Fortaleza se complica ainda mais

FutCast ao vivo: Ceará encaminha permanência e Fortaleza se complica ainda maisO FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9h30min, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast
No FutCast desta segunda-feira, 10 Lucas Mota e Thiago Minhoca debatem as partidas do Ceará e Fortaleza pela 33ª rodada da Série A. Vovô venceu o Corinthians na Neo Química Arena, enquanto o Leão empatou com o Grêmio no Castelão.
Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 10, a partir das 9h30min:
