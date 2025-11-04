Ancelotti é constrangido por Leão e Oswaldo de Oliveira em Fórum de Treinadores na CBF

Ancelotti é constrangido por Leão e Oswaldo de Oliveira em Fórum de Treinadores na CBFO comandante da seleção brasileira esteve presente no evento e sofreu um constrangimento após declarações dos ex-técnicos Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira sobre treinadores estrangeiros
Esta terça-feira marcou a realização do segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Comandante da seleção brasileira, Carlo Ancelotti esteve presente no evento e sofreu um constrangimento após declarações dos ex-técnicos Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira sobre treinadores estrangeiros.
"Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Antes eu falava que eu não suportava, que não suportaria (treinadores estrangeiros). Não mudo a minha opinião", afirmou Leão, em frente a Ancelotti.
"Mas tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que isso tudo tem um culpado. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não têm nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade, estamos falando de erro nosso", acrescentou o ex-técnico da Seleção.
Posteriormente, Oswaldo de Oliveira, que acumulou passagens por Corinthians, São Paulo, Flamengo, Santos e Palmeiras, teve a palavra e prosseguiu com os comentários contra a presença de técnicos estrangeiros.
"Tomara que nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando, é claro, o Ancelotti for embora depois de ser campeão no ano que vem, que volte um brasileiro", disse.
Invasão de estrangeiros
Nas últimas temporadas, os técnicos estrangeiros têm cada vez mais olhado com carinho para o futebol brasileiro. Jorge Jesus, Abel Ferreira, Jorge Sampaoli e Arthur Jorge são alguns dos que vieram trabalhar no Brasil e obtiveram sucesso conquistando os principais títulos.
Já na seleção, a Amarelinha voltou a ter um treinador estrangeiro com Ancelotti após 60 anos. O italiano já soma seis jogos à frente da Canarinho, com três vitórias, duas derrotas e um empate.