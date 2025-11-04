Ancelotti é constrangido por Leão e Oswaldo de Oliveira em Fórum de Treinadores na CBF

O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, foi um dos convidados do Fórum / Crédito: Jo Marconne / CBF

Esta terça-feira marcou a realização do segundo Fórum Brasileiro dos Treinadores de Futebol, na sede da CBF, no Rio de Janeiro. Comandante da seleção brasileira, Carlo Ancelotti esteve presente no evento e sofreu um constrangimento após declarações dos ex-técnicos Emerson Leão e Oswaldo de Oliveira sobre treinadores estrangeiros. "Eu sempre disse que eu não gosto de treinadores estrangeiros no meu país. Antes eu falava que eu não suportava, que não suportaria (treinadores estrangeiros). Não mudo a minha opinião", afirmou Leão, em frente a Ancelotti.

"Mas tenho que ser inteligente o suficiente para dizer que isso tudo tem um culpado. Nós, treinadores, somos culpados da invasão de outros treinadores que não têm nada a ver com isso. Não estamos falando de nome, não estamos falando de nacionalidade, estamos falando de erro nosso", acrescentou o ex-técnico da Seleção. Posteriormente, Oswaldo de Oliveira, que acumulou passagens por Corinthians, São Paulo, Flamengo, Santos e Palmeiras, teve a palavra e prosseguiu com os comentários contra a presença de técnicos estrangeiros. "Tomara que nós cheguemos a ter novamente os treinadores brasileiros brilhando, dirigindo os clubes e, quando, é claro, o Ancelotti for embora depois de ser campeão no ano que vem, que volte um brasileiro", disse.