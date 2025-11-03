Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Saiba os convocados da Seleção Brasileira para a Data Fifa de novembro

O Brasil busca se recuperar da derrota de 3x2 para o Japão, que aconteceu na última Data-Fifa
O técnico Carlo Ancelotti realizou na tarde desta segunda-feira, 3, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a convocação da seleção brasileira para a Data-Fifa de março. A Canarinho enfrenta Senegal, no dia 15 de novembro, e a Tunísia, no dia 18.

A Amarelinha enfrenta os Leões da Teranga em Londres, Inglaterra, às 13 horas, enquanto o duelo contra as Águias de Cartago acontece às 16h30min, em Lille, na França.

Entre as principais surpresas da lista estão: O retorno de Vitor Roque e a primeira convocação do lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia. Titular na rodada anterior de amistosos, Raphinha, ficou de fora do grupo devido lesão.

O Brasil busca se recuperar da derrota de 3x2 para o Japão, que aconteceu na última Data-Fifa. Nomes como Fabricio Bruno e Hugo Souza, que tiveram más atuações no confronto, seguiram para esta lista e demonstram ser nomes de confiança do treinador italiano.

Convocados para os amistosos de Novembro:

Goleiros:

  • Bento
  • Ederson
  • Hugo Souza

Defensores:

  • Alex Sandro
  • Caio Henrique
  • Danilo
  • Éder Militão
  • Fabricio Bruno
  • Gabriel Magalhães
  • Luciano Juba
  • Marquinhos
  • Paulo Henrique
  • Wesley

Meio-campistas:

  • Andrey Santos
  • Bruno Guimarães
  • Casemiro
  • Fabinho
  • Lucas Paquetá

Atacantes:

  • Estevão
  • João Pedro
  • Luiz Henrique
  • Matheus Cunha
  • Richarlison
  • Rodrygo
  • Vinicius Júnior
  • Vitor Roque

