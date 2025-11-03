Saiba os convocados da Seleção Brasileira para a Data Fifa de novembro

Saiba os convocados da Seleção Brasileira para a Data Fifa de novembroO Brasil busca se recuperar da derrota de 3x2 para o Japão, que aconteceu na última Data-Fifa
O técnico Carlo Ancelotti realizou na tarde desta segunda-feira, 3, na Granja Comary, em Teresópolis (RJ), sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) a convocação da seleção brasileira para a Data-Fifa de março. A Canarinho enfrenta Senegal, no dia 15 de novembro, e a Tunísia, no dia 18.
A Amarelinha enfrenta os Leões da Teranga em Londres, Inglaterra, às 13 horas, enquanto o duelo contra as Águias de Cartago acontece às 16h30min, em Lille, na França.
Entre as principais surpresas da lista estão: O retorno de Vitor Roque e a primeira convocação do lateral-esquerdo Luciano Juba, do Bahia. Titular na rodada anterior de amistosos, Raphinha, ficou de fora do grupo devido lesão.
O Brasil busca se recuperar da derrota de 3x2 para o Japão, que aconteceu na última Data-Fifa. Nomes como Fabricio Bruno e Hugo Souza, que tiveram más atuações no confronto, seguiram para esta lista e demonstram ser nomes de confiança do treinador italiano.
Convocados para os amistosos de Novembro:
Goleiros:
- Bento
- Ederson
- Hugo Souza
Defensores:
- Alex Sandro
- Caio Henrique
- Danilo
- Éder Militão
- Fabricio Bruno
- Gabriel Magalhães
- Luciano Juba
- Marquinhos
- Paulo Henrique
- Wesley
Meio-campistas:
- Andrey Santos
- Bruno Guimarães
- Casemiro
- Fabinho
- Lucas Paquetá
Atacantes:
- Estevão
- João Pedro
- Luiz Henrique
- Matheus Cunha
- Richarlison
- Rodrygo
- Vinicius Júnior
- Vitor Roque