AO VIVO: transmissão com imagens de Fortaleza x Ceará pelo Cearense Feminino

Fortaleza e Ceará medem forças em definição de liderança do Grupo A neste sábado, 1°, a partir das 9h30min, no Estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Cearense Feminino 2025. Veja transmissão ao vivo e com imagens do Clássico-Rainha:

O duelo entre Alvinegras e Leoas será exibido pela TV O POVO (48.2), pelo YouTube do Esportes O POVO e pela rádio O POVO CBN 95.5 a partir das 9h15min, com narração de Liuê Góis, comentários de Iara Costa e reportagens de Horácio Neto.