Após goleada, Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores

Após goleada, Palmeiras se torna brasileiro com mais participações em finais de Libertadores

O feito foi alcançado após o escrete palmeirense golear a LDU por 4 a 0, após ter sido derrotado por 3 a 0 no primeiro jogo das semifinais
O Palmeiras goleou a LDU por 4 a 0, na noite desta quinta-feira, 30, no Allianz Parque, pela semifinal da Libertadores, revertendo o 3 a 0 sofrido em Quito (EQU). Com o resultado, vai enfrentar o Flamengo em sua sétima decisão, número que o garante como brasileiro com mais aparições em finais.

Agora, lidera a lista, que até então contava com Palmeiras e São Paulo na ponta, com seis finais cada. O Flamengo, que se classificou nesta quarta-feira, 29, ao empatar com o Racing por 0 a 0, aparece no terceiro lugar, com 5.

Relembre as sete finais

O Palmeiras foi o primeiro finalista brasileiro da Libertadores, em 1961, quando foi derrotado pelo Peñarol, do Uruguai, e ficou com o vice-campeonato. Em 1968, voltou a disputar uma decisão, mas ficou novamente com o segundo lugar ao perder para o Estudiantes, da Argentina.

Em 1999, após 30 anos sem chegar na final, venceu o Deportivo Cali, da Colômbia, e conquistou seu primeiro título de Libertadores. Voltou à decisão em 2000, mas bateu na trave e deixou o campeonato com o Boca Juniors, da Argentina.

Sob o comando de Abel Ferreira, o Palmeiras foi bicampeão seguido, em 2020 e 2021. O primeiro do treinador português foi diante do Santos, com gol de Breno Lopes no final do jogo. Já o segundo foi com vitória sobre o Flamengo, por 2 a 1, com gols de Rafael Veiga e Deyverson.

Agora, ainda com Abel na beira do gramado, o Verdão vai reeditar a final da competição continental de 2021 com o Flamengo. A decisão da Libertadores está marcada para acontecer no dia 29 de novembro, no Estádio Monumental, em Lima, no Peru.

Veja a lista de brasileiros com mais finais na Copa Libertadores

  • Palmeiras: 7 finais (três títulos)
  • São Paulo: 6 finais (três títulos)
  • Flamengo: 5 finais (três títulos)
  • Grêmio: 5 finais (três títulos)
  • Santos: 5 finais (três títulos)
  • Cruzeiro: 4 finais (dois títulos)
  • Internacional: 3 finais (dois títulos)
  • Fluminense: 2 finais (um título)
  • Atlético-MG: 2 finais (um título)
  • Athletico-PR: 2 finais (nenhum título)
  • Corinthians: 1 final (um título)
  • Vasco: 1 final (um título)
  • Botafogo: 1 final (um título)
  • São Caetano: 1 final (nenhum título)

(Com Leví Lima para Esportes O POVO)

