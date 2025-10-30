Esportes O POVO ao vivo: Derrota polêmica do Ceará para o Fluminense; Notícias do Fortaleza

O Esportes do POVO é exibido ao vivo na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

A edição desta quinta-feira, 30, do programa Esportes O POVO, que estreia cenário novo, analisa a derrota do Ceará por 1 a 0 para o Fluminense, com polêmica de arbitragem no Maracanã, e a preparação do Fortaleza para o duelo direto contra o Santos, pelo Brasileirão.

O Esportes O POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO, além do Facebook.