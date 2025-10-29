Esportes O POVO estreia nova fase, com novos programas na TV e YouTube

Novo estúdio do Esportes O POVO, que estreia nesta quinta-feira (30/10) / Crédito: Aurelio Alves/O POVO

A editoria de Esportes do Grupo de Comunicação O POVO (GCOP) estreia, nesta quinta-feira, 30, uma nova fase em sua programação na TV O POVO, no YouTube e na Rádio O POVO CBN. Além das transmissões do Brasileiro de Futsal e do Campeonato Cearense de Futebol Feminino, o tradicional programa Esportes do POVO passa por um reposicionamento de marca — agora se chama Esportes O POVO —, ganha novo estúdio e tem a duração ampliada para 1h30min. A mudança marca o processo de unificação da marca e o fortalecimento do espaço multiplataforma do núcleo esportivo, que hoje integra TV, rádio, portal, redes sociais e jornal impresso. A nova etapa traz identidade visual renovada e migração definitiva para o estúdio da TV O POVO, com um formato mais moderno e dinâmico.

Novo estúdio do Esportes O POVO, que estreia nesta quinta-feira (30/10) Crédito: Aurelio Alves/O POVO Novo estúdio do Esportes O POVO, que estreia nesta quinta-feira (30/10) Crédito: Aurelio Alves/O POVO Entre as novidades está o quadro “Sobe a Placa”, que amplia a duração do programa em 30 minutos. A atração vai ao ar das 12 horas às 12h30min, exclusivamente nos canais do Esportes O POVO e O POVO no YouTube. Apresentado por Lucas Mota, com comentários de Mateus Moura e Afonso Ribeiro, a novidade mistura esporte e entretenimento, trazendo uma resenha leve e bem-humorada sobre o futebol cearense. O Esportes O POVO segue com apresentação de Fernando Graziani, comentários de Lucas Mota e Thiago Minhoca, e reportagens de Miguel Brilhante Júnior e Horácio Neto. A transmissão permanece simultânea na TV O POVO, rádios O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, e nos canais do O POVO e Esportes O POVO no YouTube, de 11 horas às 12 horas. "O lançamento do programa marca um novo momento do Esportes O POVO, com foco no fortalecimento da cobertura esportiva no meio digital e na adaptação às novas linguagens. Essa mudança também traz um toque da nossa irreverência cearense, sem perder o DNA da equipe de Esportes O POVO: credibilidade, apuração rigorosa, informação exclusiva e análises aprofundadas", afirma Lucas Mota, editor-chefe de Esportes do O POVO.

Editor-chefe de Esportes do O POVO ao lado de Lucas Mota, André Bloc ressalta que o movimento converge com o desenvolvimento do esporte cearense. "A gente quer atingir diferentes públicos com diferentes linguagens. Houve uma construção coletiva, pautada em qualificação, diversidade e modernidade. O objetivo é ter uma cobertura campeã, fazendo jus aos nossos clubes e atletas". Equipe do Esportes O POVO no novo estúdio do programa Crédito: Fco Fontenele Além do novo programa, o Esportes O POVO também apresenta, nesta quinta-feira, sua nova identidade visual, que passa a ser adotada em todas as plataformas — TV, rádio, portal, redes sociais e jornal impresso. A nova marca reforça o conceito de movimento, emoção e paixão pelos esportes, refletindo a energia que conecta o público às transmissões e conteúdos do núcleo.