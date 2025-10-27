FutCast ao vivo: Fortaleza reacende esperança; Ceará vê Z-4 se aproximar

FutCast ao vivo: Fortaleza reacende esperança; Ceará vê Z-4 se aproximarO FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9h30min, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast
No FutCast desta segunda-feira, 27, Afonso Ribeiro, Thiago Minhoca e Rangel Diniz debatem os principais lances da vitória do Fortaleza sobre o Flamengo no Castelão, além da derrota do Ceará para o Atlético-MG, pela Série A do Brasileirão.
Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 27, a partir das 9h30min:
