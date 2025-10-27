Brasil goleia Nova Zelândia e segue preparação para a Copa do Mundo de futsal feminino

Brasil goleia Nova Zelândia e segue preparação para a Copa do Mundo de futsal femininoAs seleções voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, às 20h30 (de Brasília), em Lages (SC)
A Seleção Brasileira feminina de futsal está na reta final de preparação para a primeira edição da Copa do Mundo de futsal feminino. No último sábado, a equipe comandada por Wilson Saboia goleou a Nova Zelândia por 9 a 0, em amistoso realizado no ginásio Jones Minosso, em Lages (SC). As seleções voltam a se enfrentar nesta segunda-feira, às 20h30 (de Brasília), no mesmo local.
O Brasil vive excelente fase na preparação. Em agosto, a equipe venceu o Torneio Internacional de Futsal Feminino de forma invicta, superando a Colômbia na decisão.
O segundo amistoso contra a Nova Zelândia será o último compromisso antes da Copa do Mundo, que acontecerá nas Filipinas, entre 21 de novembro e 7 de dezembro.
Na fase de grupos, o Brasil enfrentará Irã, Itália e Panamá.
O jogo
O primeiro tempo começou equilibrado, com o Brasil criando boas oportunidades, mas parando nas defesas da goleira da Nova Zelândia. Aos 11 minutos, Luciléia abriu o placar após cruzamento de Vanin. Logo depois, Tampa ampliou em jogada rápida e, em seguida, marcou novamente após erro da defesa adversária, deixando o placar em 3 a 0.
O Brasil manteve o ritmo e fez o quarto gol aos 9 minutos, com Ana Luiza finalizando após boa troca de passes entre Simone, Camila e Emilly. Um minuto depois, Ana Luiza marcou o quinto, após nova assistência de Emilly. Restando quatro minutos para o fim da etapa, Vanin cruzou para Diana, que completou de primeira e fez o sexto. Já nos instantes finais, Amandinha acertou o travessão e, logo depois, marcou o sétimo gol após passe de Vanin, encerrando o primeiro tempo em 7 a 0.
Na segunda etapa, o Brasil seguiu dominando. Aos 15 minutos, Emilly driblou pela esquerda e encontrou Luciléia, que fez o oitavo gol. Pouco depois, em cobrança de escanteio de Amandinha, Ana Luiza ajeitou e Camila finalizou de fora da área, fechando a goleada em 9 a 0.
No dia 23 de novembro, o Brasil estreia na Copa do Mundo de futsal feminina. A Seleção encara o Irã, às 8h30, em Manila, nas Filipinas.