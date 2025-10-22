Palmeiras visita LDU na altitude na ida da semifinal da Libertadores

Na altitude, o time de Abel Ferreira entra em campo já conhecendo o resultado do outro confronto semifinal entre Flamengo e Racing-ARG. Assim, a dupla que comanda o atual cenário do futebol brasileiro, divide atenções visando garantir vaga na final que — salvo reviravolta — será disputada no estádio Monumental de Lima, no Peru, no dia 29 de novembro. O objetivo do Palmeiras é claro: pontuar fora de casa para decidir com tranquilidade no jogo de volta, no dia 30, no Allianz Parque.

Após a dura derrota por 3 a 2 para o Flamengo, em confronto direto pela liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta as atenções para a Libertadores. Nesta quarta-feira, 23, o Alviverde enfrenta a LDU, do Equador, pelo jogo de ida da semifinal, às 21h30min, no estádio Rodrigo Paz Delgado, em Quito, 2.850 metros acima do nível do mar.

Vivendo momento magistral, o Palmeiras sofreu apenas duas derrotas nos últimos dez jogos, e saiu vitorioso nos oito restantes. Na Libertadores, a campanha é ainda mais empolgante, uma vez que o time segue invicto. Em seu caminho até a semifinal, o Verdão se classificou como líder do Grupo G. Nas oitavas de final, eliminou o Universitário, e nas quartas deixou para trás o River Plate.

Apesar do excelente momento, será necessária atenção redobrada diante da LDU, uma vez que os equatorianos chegaram à semifinal deixando pelo caminho a dupla brasileira Botafogo e São Paulo. Na fase de grupos, o Rei de Copas avançou como líder no Grupo C, do qual o Flamengo foi o vice. A LDU também vive um bom momento. Entre competições domésticas e internacionais, soma quatro vitórias e um empate. A derrota mais recente foi em 21 de setembro, em casa, por 4 a 2, diante da Universidad Católica, pela Liga Equatoriana.



Sob comando de Tiago Nunes, a LDU tenta voltar a uma decisão internacional. A mais recente foi no título da Copa Sul-Americana contra o Fortaleza, em 2023. O fator altitude é um dos trunfos do time, que não perde em casa para brasileiros há quatro anos. O último foi o Grêmio, em 2021. Invicta em Quito nesta Libertadores, a equipe não sofreu gols e marcou 11 vezes. Apenas o Flamengo conseguiu sair do Rodrigo Paz Delgado sem ser derrotado, com um empate sem gols.

O fator altitude, porém, não preocupa o Palmeiras. Acostumado a atuar com o ar rarefeito, o Porco teve apenas uma derrota nos últimos oito anos. Desde o revés para o Jorge Wilstermann, em 2017, soma cinco vitórias acima dos 2.500 metros — duas em Quito, duas em La Paz e uma em Sucre. A única exceção recente foi em 2023, quando uma equipe alternativa perdeu para o Bolívar.