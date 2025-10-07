Ex-Fortaleza, Machuca teria falsificado documentação para atuar na Malásia; entenda

Atacante Machuca no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2024 / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Sete jogadores da Associação de Futebol da Malásia (FAM) foram punidos pelo Comitê Disciplinar da Fifa por falsificação de documentos sobre a origem de parentes na última semana. Entre eles está Imanol Machuca, atacante do Fortaleza — atualmente emprestado ao Vélez Sarsfield-ARG. No início do ano, durante o processo de naturalização para disputar as eliminatórias da Copa da Ásia de 2027, a FAM encaminhou à Fifa certidões de nascimento indicando que os avós dos sete atletas haviam nascido em cidades da Malásia.

Durante a investigação, porém, a Fifa teve acesso aos registros originais e constatou que os familiares eram naturais de países como Espanha, Argentina, Brasil e Países Baixos. Mesmo assim, foram apresentados como malaios nos documentos oficiais. Na documentação apresentada pela FAM, a avó de Machuca, Concepción Agueda Alaniz, é nascida em Penang, no noroeste da Malásia. Entretanto, após verificar documentos originais, a entidade teria descoberto que ela é natural de Roldán, na Argentina, mesma cidade onde o atacante nasceu. Após conseguir a naturalização malaia, em junho, Machuca e os outros seis jogadores atuaram na goleada de 4 a 0 contra o Vietnã. Desde então, o atleta entrou em campo pelo Vélez em 13 partidas, inclusive no empate contra o Fortaleza, pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. Sanções da Fifa Após confirmar as irregularidades, a Fifa multou a FAM em 350 mil francos suíços (cerca de R$ 2,3 milhões) por violar o Código Disciplinar. Os sete atletas — Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomás Garcés, Rodrigo Julián Holgado, Imanol Javier Machuca, João Vitor Brandão Figueired, Jon Irazábal Iraurgui e Hector Alejandro Hevel Serrano — foram suspensos por 12 meses e também multados individualmente em 2 mil francos suíços (aproximadamente R$ 13 mil).