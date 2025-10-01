Ao vivo: Ancelotti convoca seleção contra Coreia do Sul e Japão

Brasil vai enfrentar as equipes asiáticas nos dias 10 e 14 deste mês, em amistosos na Data Fifa. Assista no YouTube do O POVO e do Esportes O POVO

O técnico Carlo Ancelotti convoca a seleção brasileira, na tarde desta quarta-feira, 1º, na sede da CBF, para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão. Assista ao vivo nos canais do O POVO e do Esportes O POVO no YouTube, a partir das 14h45min.

O Brasil encara a Coreia do Sul no próximo dia 10, às 8 horas (de Brasília), e depois mede forças com o Japão, no dia 14, às 7h30min (de Brasília).