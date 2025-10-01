Ancelotti convoca Seleção para amistosos contra Coreia e Japão

Ancelotti convoca Seleção para amistosos contra Coreia e JapãoLista do treinador italiano da seleção brasileira conta com novidades como Igor Jesus e retornos de Rodrygo e Vini Júnior
O técnico da seleção brasileira, Carlo Ancelotti, anunciou nesta quarta-feira, 1°, a lista dos 26 jogadores convocados para a próxima data Fifa, reservada para dois amistosos do Brasil. Os convocados enfrentarão a Coreia do Sul, no dia 10 de outubro, e o Japão, no dia 14.
Vinicius Junior, do Real Madrid, está de volta após ter ficado de fora da lista para a rodada final das eliminatórias. Além dele, Rodrygo, seu companheiro de clube, também voltou a ser chamado pelo técnico italiano.
Confira lista dos convocados:
- Goleiros: Bento, Ederson, Hugo Souza;
- Laterais: Caio Henrique, Carlos Augusto, Douglas Santos, Wesley, Vanderson;
- Zagueiros: Eder Militão, Fabricio Bruno, Gabriel Magalhães, Beraldo;
- Meias: André, Bruno Guimarães, Casemiro, João Gomes, Joellinton, Lucas Paquetá;
- Atacantes: Estevão, Gabriel Martinelli, Igor Jesus, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Richarlison, Rodrygo, Vini Jr.
Porém, Ancelotti também teve algumas baixas por lesão. Ele não pôde convocar algumas jogadores como o atacante Raphinha, do Barcelona, e Marquinhos, do PSG. Outros nomes que também estão machucados e não poderiam estar à disposição são o zagueiro Alexsandro Ribeiro, o volante Andrey Santos e o goleiro Alisson.
Volta de alguns nomes
Além disso, Ancelotti convocou de volta o atacante Igor Jesus, do Nottingham Forest, e o lateral Carlos Augusto, da Inter de Milão.
A tendência, confirmada pela convocação, era de que Ancelotti mantivesse a base convocada nas rodadas finais das Eliminatórias, em setembro, quando o Brasil venceu o Chile e foi derrotado pela Bolívia na altitude de La Paz.
Ainda neste ano, a Seleção Brasileira ainda disputará mais dois amistosos em novembro (entre os dias 10 e 18), fechando o calendário de 2025.