FutCast ao vivo: Fortaleza vence e respira no Z-4; Ceará encara o São Paulo

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9h30min, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast
No FutCast desta segunda-feira, 29, Lucas Mota, Thiago Minhoca e Rangel Diniz debatem os principais lances das partidas do Ceará e do Fortaleza na 25ª rodada da Série A. O Tricolor venceu o Sport por 1 a 0 na Arena Castelão. O Vovô entra em campo hoje à noite para enfrentar o São Paulo no Morumbis, encerrando a rodada. 

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast.

Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 29, a partir das 9h30min:

 

