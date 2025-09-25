Palmeiras vira sobre o River com dois de Flaco e volta à semi da Libertadores

Palmeiras vira sobre o River com dois de Flaco e volta à semi da LibertadoresEsta será a quinta disputa de semifinal Libertadores do Alviverde sob comando de Abel Ferreira
O Palmeiras carimbou a vaga na semifinal da Libertadores nesta quarta-feira ao vencer o River Plate, de virada, por 3 a 1, no Allianz Parque, em jogo de volta das quartas de final. Salas abriu o placar para o time argentino, enquanto Vitor Roque e Flaco López (duas vezes) anotaram para os donos da casa. Na ida, o time de Abel Ferreira venceu por 2 a 1 e avança com um 5 a 2 no agregado.
Palmeiras de volta à semifinal
Com o resultado, o Verdão volta a disputar a semifinal da Libertadores depois de cair nas oitavas em 2024. Esta será a quinta sob comando de Abel Ferreira. Com o português no comando, o Verdão disputou a semifinal em 2020, 2021, 2022 e 2023.
E agora?
Agora, espera o vencedor de LDU x São Paulo, que se enfrentam nesta quinta-feira, no Morumbis. O time equatoriano venceu o primeiro jogo por 2 a 0. As semifinais estão marcadas para acontecer entre os dias 22 e 29 de outubro.