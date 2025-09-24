Renato Gaúcho pede demissão após queda do Fluminense na Sul-Americana

"Eu acabei de pedir demissão para o presidente. Então, a partir de agora, vai estar um outro cara aqui. Vocês (jornalistas) vão fazer as mesmas perguntas para ele e quero ver as respostas. Quero ver se ele vai colocar o time que o torcedor quer ou o time da cabeça dele", afirmou Renato.

A passagem de Renato Gaúcho pelo comando do Fluminense terminou na noite desta terça-feira, 23. Na entrevista após a eliminação do time tricolor diante do Lanús, pelas quartas de final da Copa Sul-Americana, o próprio treinador anunciou ter pedido para sair.

No jogo de ida pelas quartas da Libertadores, disputado na Argentina, o Fluminense acabou derrotado por 1 a 0. Nesta terça-feira, empurrado pela torcida no Maracanã, o time tricolor chegou a sair na frente com Canobbio, mas Aquino marcou o gol da classificação do Lanús.

"Eu sempre procurei fazer o melhor possível pelo clube, em todos os sentidos, em todas as competições. Infelizmente, saímos hoje de uma competição, mas estamos muito bem no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil", disse Renato, com o Fluminense no oitavo lugar do torneio por pontos e corridos e na semi da disputa eliminatória.

"Se o Fluminense estivesse mal no Brasileiro, eu não estaria saindo. Como o Fluminense está bem, vou sair para descansar minha cabeça e deixar alguns gênios da internet continuarem falando sobre futebol, já que entendem pra caramba", encerrou Renato, irônico.

Com Renato, também saem os auxiliares Alexandre Mendes e Marcelo Salles. Por meio de post no X, o Fluminense agradeceu "aos profissionais por toda a dedicação empenhada ao longo do trabalho" e desejou sorte nas carreiras. De forma interina, o auxiliar-técnico permanente Marcão assume o comando do time.