FutCast ao vivo: Fortaleza é goleado pelo Palmeiras; Ceará empata no Castelão

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9h30min, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast

No FutCast desta segunda-feira, 22, Lucas Mota, Afonso Ribeiro e Rangel Diniz debatem os principais lances das partidas do Ceará e do Fortaleza na 24ª rodada da Série A. O Alvinegro empatou com o Bahia no Castelão, enquanto o Tricolor foi goleado pelo Palmeiras no Allianz Parque. O trio comentará ainda os principais jogos desta semana.

