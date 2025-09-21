Flamengo e Vasco ficam no empate no Clássico dos Milhões

Flamengo e Vasco ficam no empate no Clássico dos MilhõesFilipe Luís poupou peças-chave como Arrascaeta e Pedro, apostando na força do elenco. Do outro lado, um Vasco desfalcado por necessidade, mas com a urgência de quem joga cada partida como a última
Antes mesmo de a bola rolar, o roteiro do clássico já era influenciado por diferentes realidades. O Flamengo, com uma "final" pela Libertadores contra o Estudiantes na Argentina batendo à porta, entrou em campo com um time bastante modificado. Filipe Luís poupou peças-chave como Arrascaeta e Pedro, apostando na força do elenco. Do outro lado, um Vasco desfalcado por necessidade, mas com a urgência de quem joga cada partida como a última.
O primeiro tempo foi um reflexo dessa mistura de cenários. O Flamengo, mesmo com um time misto, mostrou sua força nos minutos iniciais. Aos dez minutos, Cebolinha carimbou o travessão em um belo chute. No lance seguinte, a pressão continuou, e após milagre de Léo Jardim em desvio de Bruno Henrique, a bola sobrou limpa para Carrascal estufar as redes e marcar seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.
A vantagem, no entanto, não intimidou um Vasco valente. Liderado por Philippe Coutinho, o Cruzmaltino assumiu o controle e começou a pressionar. Rossi precisou operar um milagre em cabeçada de Puma Rodríguez, mas aos 29 minutos, não teve jeito. Em cobrança de escanteio, o jovem Rayan subiu mais alto que todo mundo e testou firme para empatar o jogo, levando a torcida vascaína à loucura e estabelecendo um placar justo para a etapa inicial.
Sentindo o perigo, Filipe Luís colocou alguns titulares no segundo tempo, lançando Arrascaeta e Pedro. A mudança quase surtiu efeito imediato, com Saúl acertando novamente o travessão de Léo Jardim. O jogo ficou mais aberto, com chances para os dois lados. Pedro teve a chance de virar, mas parou em grande defesa do goleiro vascaíno. Nos minutos finais, foi a vez de Rossi salvar o Flamengo em um chute perigoso de Matheus França.
Leia mais
Ficha técnica:
FLAMENGO 1 x 1 VASCO
Competição: Campeonato Brasileiro 2025 – 24ª rodada
Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)
Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)
Horário: 17h30 (de Brasília)
Cartões Amarelos: Ayrton Lucas e Arrascaeta (FLA), Lucas Oliveira, Barros e Rayan (VAS)
Arbitragem
Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)
Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)
VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)
Gols:
Jorge Carrascal, aos 11' do 1ºT (Flamengo)
Rayan, aos 30' do 1ºT (Vasco)
Escalações
FLAMENGO
Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Viña); Allan, Saul e Carrascal (Arrascaeta); Plata (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Pedro) e Everton Cebolinha (Samuel Lino)
Técnico: Filipe Luís
VASCO
Léo Jardim; Paulo Henrique, Carlos Cuesta, Robert Renan (Lucas Oliveira), Puma Rodríguez; Hugo Moura, Barros (Matheus Carvalho), Philippe Coutinho (Matheus França); Rayan, Vegetti (David) e Nuno Moreira (Andrés)
Técnico: Fernando Diniz
