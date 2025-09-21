Flamengo e Vasco ficam no empate no Clássico dos Milhões

Vasco e Flamengo empataram por 1 a 1 / Crédito: Gilvan de Souza / Flamengo

Antes mesmo de a bola rolar, o roteiro do clássico já era influenciado por diferentes realidades. O Flamengo, com uma "final" pela Libertadores contra o Estudiantes na Argentina batendo à porta, entrou em campo com um time bastante modificado. Filipe Luís poupou peças-chave como Arrascaeta e Pedro, apostando na força do elenco. Do outro lado, um Vasco desfalcado por necessidade, mas com a urgência de quem joga cada partida como a última. O primeiro tempo foi um reflexo dessa mistura de cenários. O Flamengo, mesmo com um time misto, mostrou sua força nos minutos iniciais. Aos dez minutos, Cebolinha carimbou o travessão em um belo chute. No lance seguinte, a pressão continuou, e após milagre de Léo Jardim em desvio de Bruno Henrique, a bola sobrou limpa para Carrascal estufar as redes e marcar seu primeiro gol com a camisa rubro-negra.

A vantagem, no entanto, não intimidou um Vasco valente. Liderado por Philippe Coutinho, o Cruzmaltino assumiu o controle e começou a pressionar. Rossi precisou operar um milagre em cabeçada de Puma Rodríguez, mas aos 29 minutos, não teve jeito. Em cobrança de escanteio, o jovem Rayan subiu mais alto que todo mundo e testou firme para empatar o jogo, levando a torcida vascaína à loucura e estabelecendo um placar justo para a etapa inicial. Sentindo o perigo, Filipe Luís colocou alguns titulares no segundo tempo, lançando Arrascaeta e Pedro. A mudança quase surtiu efeito imediato, com Saúl acertando novamente o travessão de Léo Jardim. O jogo ficou mais aberto, com chances para os dois lados. Pedro teve a chance de virar, mas parou em grande defesa do goleiro vascaíno. Nos minutos finais, foi a vez de Rossi salvar o Flamengo em um chute perigoso de Matheus França. Leia mais Análise do VAR: pênalti para o Palmeiras contra o Fortaleza

Ficha técnica: FLAMENGO 1 x 1 VASCO

Competição: Campeonato Brasileiro 2025 – 24ª rodada

Local: Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ)

Data: 21 de setembro de 2025 (domingo)

Horário: 17h30 (de Brasília)

Cartões Amarelos: Ayrton Lucas e Arrascaeta (FLA), Lucas Oliveira, Barros e Rayan (VAS)

Arbitragem

Árbitro: Rafael Rodrigo Klein (RS)

Assistentes: Rafael da Silva Alves (RS) e Maira Mastella Moreira (RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (PR)

Gols:

Jorge Carrascal, aos 11' do 1ºT (Flamengo)

Rayan, aos 30' do 1ºT (Vasco)

Escalações

FLAMENGO

Rossi; Emerson Royal, Léo Ortiz, Danilo e Ayrton Lucas (Viña); Allan, Saul e Carrascal (Arrascaeta); Plata (Luiz Araújo), Bruno Henrique (Pedro) e Everton Cebolinha (Samuel Lino)

Técnico: Filipe Luís