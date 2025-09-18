LDU x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

O São Paulo vai a campo diante do LDU hoje, 18, pela Libertadores. / Crédito: Paulo Pinto/São Paulo FC

LDU e São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira, 18 de setembro (18/09), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Casablanca, em Quito, no Equador, às 19 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

LDU x São Paulo: como chegam os times O São Paulo chega para a partida com a confiança em alta. No último domingo, mesmo com muitos desfalques importantes, como Lucas, Oscar, André Silva, Calleri, Ferreirinha e Luciano, a equipe comandada por Hernán Crespo venceu o Botafogo, atual campeão da Libertadores, no Morumbis, jogando um bom futebol. Firme na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem provado a força de seu elenco e buscará fazer isso mais uma vez nesta quinta-feira para avançar também na Libertadores.