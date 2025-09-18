LDU x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

LDU x São Paulo: onde assistir ao vivo e online pela LibertadoresJogo da Libertadores entre LDU e São Paulo é nesta quinta-feira, 18, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
LDU e São Paulo se enfrentam hoje, quinta-feira, 18 de setembro (18/09), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio Casablanca, em Quito, no Equador, às 19 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Paramount+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA
LDU x São Paulo: como chegam os times
O São Paulo chega para a partida com a confiança em alta. No último domingo, mesmo com muitos desfalques importantes, como Lucas, Oscar, André Silva, Calleri, Ferreirinha e Luciano, a equipe comandada por Hernán Crespo venceu o Botafogo, atual campeão da Libertadores, no Morumbis, jogando um bom futebol.
Firme na briga pelo G6 do Campeonato Brasileiro, o São Paulo tem provado a força de seu elenco e buscará fazer isso mais uma vez nesta quinta-feira para avançar também na Libertadores.
Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp
A LDU também vem de vitória. Na última sexta-feira, a equipe bateu o Libertad de Loja por 1 a 0, pelo Campeonato Equatoriano, competição na qual ocupa a terceira colocação, atrás do líder Independiente del Valle e do Barcelona de Guayaquil.
A LDU se classificou na primeira fase da Libertadores como líder do Grupo C, à frente do Flamengo. Nas oitavas de final, eliminou o atual campeão, o Botafogo, vencendo o jogo de volta na altitude de Quito, por 2 a 0, após ser derrotada no Rio de Janeiro por 1 a 0. (Com Gazeta Esportiva)
LDU x São Paulo: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores
- Paramount+: serviço de streaming
Libertadores: dia e horário do jogo LDU x São Paulo
Quinta-feira, 18 de setembro (18/09), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será LDU x São Paulo
Estádio Casablanca, em Quito, no Equador
Justiça proíbe Torcida Jovem do Flamengo de ir a estádios de futebol; CONFIRADúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente