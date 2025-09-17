Bolívar x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

O Atlético-MG vai enfrentar o Bolívar hoje, 17, pela Copa Sul-Americana. / Crédito: Pedro Souza / Atlético-MG

Bolívar e Atlético-MG se enfrentam hoje, quinta-feira, 17 de setembro (17/09), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, às 19 horas. (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Jogos do dia: ao vivo e online - onde assistir; CONFIRA

Bolívar x Atlético-MG: como chegam os times Invicto há oito partidas, o Bolívar chega embalado para pegar o Atlético-MG. Na última partida, a equipe goleou o Guabirá por 4 a 0 e assumiu a terceira posição do Campeonato Boliviano, com 37 pontos em 19 jogos. O clube de La Paz passou a disputar a Sul-Americana nesta temporada após a terceira colocação em seu grupo da Libertadores, com Palmeiras, Cerro Porteño e Sporting Cristal. Nas fases anteriores, eliminou o Palestino e o Cienciano. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp