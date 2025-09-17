Bolívar x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Sul-Americana

Bolívar x Atlético-MG: onde assistir ao vivo e online pela Sul-AmericanaJogo da Sul-Americana entre Bolívar e Atlético-MG é nesta quarta-feira, 17, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Bolívar e Atlético-MG se enfrentam hoje, quinta-feira, 17 de setembro (17/09), em jogo de ida válido pelas quartas de final da Copa Sul-Americana 2025. A partida será disputada no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Bolívar x Atlético-MG: como chegam os times
Invicto há oito partidas, o Bolívar chega embalado para pegar o Atlético-MG. Na última partida, a equipe goleou o Guabirá por 4 a 0 e assumiu a terceira posição do Campeonato Boliviano, com 37 pontos em 19 jogos.
O clube de La Paz passou a disputar a Sul-Americana nesta temporada após a terceira colocação em seu grupo da Libertadores, com Palmeiras, Cerro Porteño e Sporting Cristal. Nas fases anteriores, eliminou o Palestino e o Cienciano.
O Atlético-MG vai a La Paz com um ambiente conturbado. A equipe trocou recentemente sua comissão técnica e acertou o retorno de Jorge Sampaoli para o cargo de treinador.
No último domingo, o Galo ficou no empate com o Santos por 1 a 1, mesmo em sua casa e com um jogador a mais durante quase todo o segundo tempo. Na última quinta-feira, o time alvinegro acabou derrotado pelo rival Cruzeiro e foi eliminado da Copa do Brasil. (Com Gazeta Esportiva)
Bolívar x Atlético-MG: onde assistir ao vivo ao jogo da Sul-Americana
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Sul-Americana: dia e horário do jogo Bolívar x Atlético-MG
Quarta-feira, 17 de setembro (17/09), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Bolívar x Atlético-MG
Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia
