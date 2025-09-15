Esportes do POVO ao vivo: Fortaleza volta a vencer; Ceará busca empate no RJ

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO

A edição desta quinta-feira, 11, do programa Esportes do POVO trará as últimas notícias sobre a dupla Ceará e Fortaleza. No fim de semana, Tricolor venceu na estreia de Martín Palermo no comando, enquanto o Vovô buscou um empate com um a menos contra o Vasco.

O Esportes do POVO é exibido ao vivo, a partir das 11 horas, na TV O POVO (48.2), nas Rádios O POVO CBN (FM 95,5) e O POVO CBN Cariri (FM 93,5) e nas redes sociais do O POVO.