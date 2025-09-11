Ceni comenta clima no vestiário após eliminação e diz não ter explicação sobre postura do Bahia

Técnico Rogério Ceni no jogo Bahia x Fortaleza, na Fonte Nova, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2023 / Crédito: Felipe Oliveira/EC Bahia

O Bahia perdeu para o Fluminense na última quarta-feira, por 2 a 0, no Maracanã, e deu adeus à Copa do Brasil. O técnico Rogério Ceni lamentou a postura da equipe dentro de campo e não soube explicar a eliminação. "Com troca ou sem troca, não jogamos absolutamente nada. Não conseguimos ter o controle de jogo, tivemos pouca coragem para jogar o futebol que é de nosso costume. Até nos defendemos bem em linha baixa quando não tínhamos a bola. Mas com a bola fomos completamente nulos, não conseguimos jogar de trás, tabelar na frente. Não tem nem o que reclamar, reivindicar alguma coisa. Não colocamos em prática nada do que treinamos na semana e propusemos para esse jogo", disse Ceni, em coletiva após o jogo.

"Não consigo explicar. Trabalhamos durante toda a semana as possibilidades, construção e saída de jogo. Tem o mérito do Fluminense não ter nos deixado a gente trocar tanto a bola. Mas procuramos muito pouco o jogo. Me sinto mal não por perder, alguém tem que passar e alguém tem que ficar, mas não produzimos nada. Lutamos pouco, não tivemos nem competitividade que é o mínimo que se espera em uma competição de mata-mata", destacou.

⌛ Jogando no Rio de Janeiro, Tricolor é superado pelo Fluminense (2 a 0) e não avança para a semifinal da Copa do Brasil. Nossa próxima partida é segunda-feira, contra o Cruzeiro, na Fonte Nova, pelo Brasileirão. pic.twitter.com/rqXMcghOuF — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) September 10, 2025

Dobradinha negativa Com a eliminação, o Tricolor de Aço voltou a cair para um time carioca na Copa do Brasil, já que, em 2024, foi superado pelo Flamengo. Para Rogério, a classificação contra o Fluminense era mais possível do que contra o Rubro-Negro. "Não tenho como explicar o porquê de uma mudança tão drástica dentro de campo. Não é isso que a gente prega, não é o que gostaríamos de ver aqui. Repito: você pode ganhar ou perder, faz parte. Esse time do Fluminense era bem mais possível do que o Flamengo do ano passado", afirmou.