Ancelotti projeta mudanças e destaca ‘atitude’ como chave do sucesso da Seleção

Brazil's Italian head coach Carlo Ancelotti gestures during a press conference in Teresopolis, Rio de Janeiro State, Brazil on September 8, 2025, ahead of the FIFA World Cup 2026 qualifier football match against Bolivia on September 9 at the Municipal Stadium El Alto in El Alto, La Paz department. / Crédito: MAURO PIMENTEL

O técnico Carlo Ancelotti concedeu entrevista coletiva nesta segunda-feira, 8, na Granja Comary. Nesta terça-feira, 9, a Seleção Brasileira encara a Bolívia, no estádio El Alto, às 20h30, pela última rodada das Eliminatórias da Copa. O treinador italiano destacou não só apenas os efeitos da altitude de mais de 4 mil metros em El Alto, local da partida, mas também a mentalidade que espera da Seleção Brasileira. Aliás, segundo o treinador, a postura dos atletas tem sido o ponto alto de seus primeiros jogos à frente do time nacional. Contudo, talento e atitude precisam caminhar juntos.

"Falo muito disso, creio que isso é a chave do êxito. Os jogadores brasileiros têm muito talento. A chave do êxito é talento mais atitude. Talento com zero atitude não ganha. Zero talento com muita atitude, também não ganha. Com a combinação entre talento e atitude pode ganhar", afirmou. "O que eu mais gostei nesses três jogos foi a atitude da equipe. A atitude foi, na minha opinião, muito alta. Isso é uma base importante do futuro da seleção", completou o italiano. Ajustes no time e estratégia para a altitude Para o duelo desta terça-feira, Ancelotti adiantou que pretende promover mudanças significativas, tanto na escalação quanto na estratégia. Afinal, o desgaste físico, aliado às particularidades da altitude, será fator determinante nas escolhas. "A ideia que tenho é mudar um pouco, não só os jogadores. Agora estamos treinando, analisando o cansaço dos jogadores, depois temos que considerar que tem um componente que analisar, isso pode mudar a estratégia do jogo. Estou buscando informações com quem já jogou lá. Eu não tenho muita experiência nisso (altitude), só uma vez, em 1986 joguei o Mundial. O Brasil jogou lá muitas vezes, muitas pessoas que trabalham aqui têm experiência, os fisios, os jogadores, não é nada novo para a seleção, pode ser para mim. Tenho que confiar nas pessoas que têm mais informações que eu. A ideia que tenho é de mudar a estratégia e também alguns jogadores", disse.

Ancelotti quer dar oportunidades para novos jogadores Além disso, o comandante pretende também rodar o elenco, oferecendo mais minutos a atletas que ainda tiveram pouco espaço desde sua chegada. "Também (quero) conhecer jogadores que podem atuar com os outros. Ter em conta o componente importante que é a altitude para colocar no campo jogadores com mais frescor. Também como estratégia. Mas temos que jogar diferente do jogo contra o Chile. Foi um jogo com muita intensidade, com muita pressão. Isso na altitude não se pode fazer", explicou. Confira outras respostas de Ancelotti Balanço da data Fifa

"O bom desta data é que conheci novos jogadores. Gostei disso porque os novos ajudaram a equipe a jogar bem contra chile. Não conhecia Douglas Santos, fez uma grande partida. Gostei muito do Luiz Henrique quando entrou. Mas o objetivo era ganhar o jogo e conhecer jogadores. Assim, posso falar que o objetivo foi cumprido nesse sentido." Disputa por vagas na Copa "Obviamente a memória conta. O Rodrygo eu conheço muito bem. Estou certo de que ele pode voltar à equipe. Mas agora estamos avaliando todos os jogadores, vendo nível físico, técnico e tático para formar uma equipe para o Mundial que seja a mais competitiva possível. Não há um favorito. A verdade é que o campo não vá dizer quem são os jogadores para a Copa do Mundo."

Seleção ainda não sofreu gols com ele Trabalho defensivo começa nos atacantes. Se isso acontece, facilita a defesa, fica mais fácil controlar. A atuação da equipe defensivamente tem sido muito boa. Mas temos que seguir trabalhando. Todos os atacantes têm que trabalhar. Substituto de Casemiro