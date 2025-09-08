Ancelotti faz testes na Seleção em penúltimo treino antes de ir à Bolívia

O treinador ensaiou mudanças em todos os setores do Brasil. Na defesa, os zagueiros Fabrício Bruno e Alexsandro treinaram entre os titulares.

O técnico Carlo Ancelotti comandou na tarde desse domingo, 7, na Granja Comary, o penúltimo treino da Seleção Brasileira antes do jogo contra a Bolívia, pela 18ª e última rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026. O italiano aproveitou a atividade para fazer testes na equipe.

Já no meio de campo, diante da ausência de Casemiro, suspenso, Andrey Santos surge como principal alternativa. Lucas Paquetá, destaque na vitória de 3 a 0 sobre o Chile, no Maracanã, também pode iniciar a partida na altitude.

Por fim, o setor ofensivo também deve sofrer alterações. Richarlison foi testado na vaga de João Pedro no comando de ataque. Luiz Henrique, que participou de dois gols da Seleção no último jogo, também pode pintar na vaga de Martinelli ou Estêvão.

Ancelotti terá uma novidade em relação ao último compromisso do Brasil. O meio-campista Andreas Pereira, do Palmeiras, foi convocado para o lugar de Kaio Jorge, cortado por lesão.

Últimos ajustes

O italiano tem mais uma sessão de treino para promover os últimos ajustes e definir como a Seleção Brasileira enfrentará os bolivianos. O último ensaio será nesta segunda-feira, 8, por volta das 10h30 (de Brasília), na Granja Comary. No período da tarde, a delegação embarca para a Bolívia.