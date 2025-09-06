Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Bahia goleia Confiança e se sagra campeão da Copa do Nordeste

Com o triunfo, o Bahia se sagrou campeão regional pela quinta vez (2001/2002/2017/2021/2025) e se isolou como o maior campeão da competição
Neste sábado, em confronto válido pela partida de volta da final da Copa do Nordeste, o Bahia recebeu o Confiança na Arena Fonte Nova, goleou por 5 a 0 (agregado de 9 a 1) e se sagrou pentacampeão. Tiago (3), Lucho Rodríguez e Rezende balançaram as redes para o Tricolor de Aço.

Com o triunfo, o Bahia se sagrou campeão regional pela quinta vez (2001/2002/2017/2021/2025) e se isolou como o maior campeão da competição. A equipe de Rogério Ceni estava empatada com o rival Vitória, que também havia erguido o troféu em quatro oportunidades.

O Bahia retorna aos gramados na próxima quarta-feira, às 19h (de Brasília), quando visita o Fluminense, no Maracanã, pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. Do outro lado, o Confiança não tem próximos duelos agendados.

Aos 4 minutos do primeiro tempo, Tiago abriu o placar para o Bahia após aproveitar cruzamento rasteiro de Rodrigo Nestor pela esquerda. Cinco minutos depois, Lucho Rodríguez ampliou a vantagem com um chute de primeira na segunda trave, aproveitando o cruzamento de Iago.

Aos 17 do primeiro tempo, Sidney fez o terceiro do Esquadrão após desvio de Rezende em cobrança de escanteio, colocando a bola no fundo das redes. Tiago ampliou para o Bahia aos 36 minutos, quando completou de cabeça o cruzamento de Iago pela esquerda.

Quase no fim da primeira etapa, aos 39 minutos, Tiago chegou ao hat-trick com um toque certeiro no canto do goleiro, depois de receber passe em velocidade de Rodrigo Nestor.

 

 

