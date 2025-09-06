Andreas Pereira é convocado para último jogo do Brasil nas Eliminatórias para Copa

Andreas Pereira é convocado para último jogo do Brasil nas Eliminatórias para CopaO meia, recém-chegado ao Palmeiras, foi o escolhido de Carlo Ancelotti para ocupar a vaga deixada por Kaio Jorge
O meio-campista Andreas Pereira, recém-contratado pelo Palmeiras, foi convocado nesta sexta-feira, 5, pelo técnico Carlo Ancelotti para o último jogo do Brasil nas Eliminatórias Sul-Americanas, contra a Bolívia, que acontecerá na próxima terça-feira, 9.
O atleta ocupará o lugar do atacante Kaio Jorge, do Cruzeiro, que foi desconvocado devido a uma lesão muscular sofrida na partida contra o Chile, na última quinta-feira, 4. Andreas sequer estreou pelo seu novo clube, no entanto, já estava no radar de Carlo Ancelotti porque fez parte da lista anterior, contra Equador e Paraguai.
Esta não é a primeira mudança na lista de Ancelotti para a reta final das Eliminatórias. Recentemente, o treinador convocou o lateral-direito Vitinho, do Botafogo, e o meio-campista Jean Lucas, do Bahia, para substituir Vanderson e Joelinton, respectivamente.
Além disso, Alex Sandro, do Flamengo, precisou ser cortado da convocação, mas o técnico optou por não chamar outro lateral-esquerdo.
O Brasil encara a Bolívia no dia 9 de setembro, às 20h30 (de Brasília), no Estadio Municipal, em El Alto, na Bolívia, para fechar a fase classificatória.
(Com Leví Lima para Esportes O POVO)