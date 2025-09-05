Paquetá celebra gol e retorno a Seleção Brasileira após ser inocentado

Ele foi acusado de manipulação de apostas esportivas por supostamente forçar cartões amarelos para beneficiar apostadores específicos; mas foi recentemente inocentado

Inocentado das acusações na Inglaterra, Paquetá pôde vestir novamente a camisa da Seleção justamente no Rio de Janeiro, sua casa. Não havia cenário melhor para esse capítulo de sua carreira.

Lucas Paquetá retornou à Seleção Brasileira em grande estilo. Autor do segundo gol da vitória por 3 a 0 sobre o Chile, na noite desta quinta-feira, 4, no Maracanã, o jogador do West Ham valorizou o momento sobretudo pelo fato de ele ter ficado fora das últimas convocações devido ao seu possível envolvimento em manipulação de apostas esportivas.

“Acho que é uma sensação única que pude sentir hoje, estava escrito voltar no Maraca, que é minha casa, poder marcar, voltar a ajudar a Seleção. Muito feliz depois de tudo que passei, que suportei nos últimos dois anos. Espero jogar meu futebol leve e ajudar a Seleção”, comemorou Paquetá em entrevista ao SporTV.

Lucas Paquetá foi acusado de manipulação de apostas esportivas por supostamente forçar cartões amarelos para beneficiar apostadores específicos. Após uma longa investigação, o jogador foi julgado e acabou sendo inocentado.

“Diria que é uma obra completa de Deus na minha vida, ele que me escutou quando chorei, quando tive medo, me suportou, me transformou. Estava escrito, obra completa, de volta à Seleção no Maracanã com gol”, prosseguiu Paquetá.

O meio-campista teve seu primeiro contato com o técnico Carlo Ancelotti nesta semana e foi um dos jogadores testados por ele no segundo tempo do duelo com o Chile. Agora ele terá a missão de convencer o treinador que merece uma vaga entre os convocados para a Copa do Mundo de 2026.