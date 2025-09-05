Estevão celebra primeiro gol pelo Brasil em vitória sobre o Chile

Estevão celebra primeiro gol pelo Brasil em vitória sobre o ChileCom o gol marcado, o ponta se tornou o jogador mais jovem desde Pelé a marcar pelo Brasil em jogos "não-amistosos"
Estêvão saiu de campo com um sorriso de orelha a orelha após a vitória do Brasil sobre o Chile por 3 a 0. O atacante revelado pelo Palmeiras foi quem abriu o placar, marcando seu primeiro gol pela Seleção justamente atuando no Maracanã.
Após o apito final, o garoto de somente 18 anos, uma das apostas do técnico Carlo Ancelotti no time titular, comentou sobre o momento mágico que vem vivendo nos últimos tempos com sua transferência para o Chelsea, da Inglaterra, e o início de sua trajetória na Seleção Brasileira.
“Quero agradecer a Deus por tudo que estou vivendo. Primeiro gol na Seleção, no Maracanã, um sonho de criança. Dedico à minha família que está lá em Londres, à outra parte da minha família que ficou aqui no Brasil também. Um beijo a todos vocês”, disse Estêvão ao SporTV.
Estêvão foi uma das novidades do Brasil nesta quinta-feira, 4, contra o Chile. A falta de experiência não intimidou o garoto em campo, que fez jus à confiança depositada pelo treinador da Seleção e sinalizou ser um sério concorrente por uma vaga de titular no ataque.
“A gente sempre tenta dar o máximo para dar alegria para os torcedores. Fizemos um grande jogo, conseguimos ampliar o placar no segundo tempo, podemos melhorar muito, sabemos que podemos melhorar, mas ficou um gostinho bom, porque estamos evoluindo cada vez mais”, prosseguiu Estêvão.
“Torcia muito para a Seleção Brasileira e hoje estar aqui jogando, representando a Seleção, é um sonho para mim. Seguir trabalhando cada vez mais para permanecer aqui, que é o meu sonho”, completou o atacante.
Gol histórico
Aos 18 anos e 4 meses, o jovem atacante marcou seu primeiro gol pela Seleção e se tornou o jogador mais jovem desde Pelé a marcar pelo Brasil em jogos "não-amistosos".
Em 1958, com 17 anos e 4 meses tinha o Rei do Futebol quando marcou na final contra a Suécia (5 x 2, dois gols de Pelé, mais dois gols de Vavá e um para Zagallo), que garantiu o primeiro título mundial do Brasil.
(Com Leví Lima para Esportes O POVO)