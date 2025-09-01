Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

FutCast ao vivo: Fortaleza agrava crise; Ceará perde no apagar das luzes

O FutCast é gravado ao vivo toda segunda-feira, a partir das 9 horas, no canal do O POVO no Youtube. Os episódios também ficam disponíveis nas plataformas de podcast
No FutCast desta segunda-feira, 1º, Lucas Mota, Afonso Ribeiro e Rangel Diniz debatem os principais lances das partidas do Ceará e do Fortaleza na 22ª rodada da Série A. O Alvinegro perdeu para o Juventude no Castelão, enquanto Tricolor perdeu para o Internacional no Beira-Rio. O trio comentará ainda os principais jogos desta semana.

Assista ao vivo ao FutCast nesta segunda-feira, 1º, a partir das 9h15min:

