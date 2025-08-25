Palmeiras x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

O Palmeiras vai enfrentar o Sport hoje, 25, pelo Brasileirão. / Crédito: César Greco/Palmeiras

Palmeiras e Sport se enfrentam hoje, segunda-feira, 25 de agosto (25/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília). O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.

Palmeiras x Sport: como chegam os times O Palmeiras chega confiante para o jogo após assegurar a classificação às quartas de final da Libertadores, na última quinta-feira. O Verdão ficou no 0 a 0 com o Universitario, do Peru, mas venceu na ida por 4 a 0. A equipe comandada por Abel Ferreira busca conquistar a terceira vitória seguida no Brasileirão e recuperar a vice-liderança, tomada pelo Cruzeiro no último sábado. O Alviverde ocupa a terceira posição, com 39 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo. Acesse o canal de transmissão de notícias do Esportes O POVO no WhatsApp