Palmeiras x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo Brasileirão

Palmeiras x Sport: onde assistir ao vivo e online pelo BrasileirãoJogo do Brasileirão Série A entre Palmeiras e Sport é neste segunda-feira, 25, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Palmeiras e Sport se enfrentam hoje, segunda-feira, 25 de agosto (25/08), em jogo válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, o Brasileirão 2025. A partida será disputada no Allianz Parque, em São Paulo (SP), às 19 horas (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo no Premiere (serviço de pay-per-view). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Palmeiras x Sport: como chegam os times
O Palmeiras chega confiante para o jogo após assegurar a classificação às quartas de final da Libertadores, na última quinta-feira. O Verdão ficou no 0 a 0 com o Universitario, do Peru, mas venceu na ida por 4 a 0.
A equipe comandada por Abel Ferreira busca conquistar a terceira vitória seguida no Brasileirão e recuperar a vice-liderança, tomada pelo Cruzeiro no último sábado. O Alviverde ocupa a terceira posição, com 39 pontos, quatro a menos que o líder Flamengo.
Do outro lado, o Sport quer vencer para melhorar sua situação na tabela. O Leão da Ilha é o lanterna da competição, com apenas 10 pontos em 18 jogos disputados.
A equipe pernambucana somou apenas uma vitória, conquistada sobre o Grêmio, na 19ª rodada. Em seu último compromisso, empatou em 2 a 2 com o São Paulo. (Com Gazeta Esportiva)
Palmeiras x Sport: onde assistir ao vivo ao jogo do Brasileirão
- Premiere: serviço de pay-per-view
Brasileirão: dia e horário do jogo Palmeiras x Sport
Segunda-feira, 25 de agosto (25/08), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Palmeiras x Sport
Allianz Parque, em São Paulo (SP)
CBF divulga datas e horários dos jogos das quartas da Copa do Brasil; CONFIRA